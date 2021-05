Quando si cancella il coprifuoco | le due ipotesi sul tavolo di Draghi Che prepara un nuovo decreto E fissa una data | lunedì 24 maggio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il governoha convocato per oggi la Cabina di Regia per discutere dell’eliminazione del. Suldel premier ci sono due. Che l’esecutivo vaglierà insieme alle regioni in vista delche arriverà entro questa settimana. Le nuove regole varranno da24si elimina il: le duesuldi. L’eliminazione totale delper ora è soltanto un’con unata: quella di luglio. Prima il governodovrebbe decidere un semplice spostamento dell’orario che varrà da ...