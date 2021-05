Quale scuola ci salverà?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lasi avvia verso la fine dell’anno e i bilanci saranno presto fatti. Il punto di vista adottato giocherà un ruolo importante: chi osserva? daposizione? che cosa si desidera raccontare? È questo un Paese che ha negli anni decostruito l’immagine dellaluogo privilegiato della formazione del cittadino: la maggior parte delle famiglie non attribuisce più autorità alla figura del docente, la competenza sembra non essere più riconosciuta da molticapitale necessario per la personale affermazione. Le aule sono diventate spesso luogo dell’assistenzialismo, la violenza è ormai un’onda anomala che ha sfondato i muri di ogni luogo d’appartenenza, anche quello in cui i bambini entrano per imparare a leggere e a scrivere. Accade vicino a noi, accade lontano. Basta non essere miopi ...