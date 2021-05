Picchiato e gettato in un cassonetto, sui bimbi segni di maltrattamento (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoScampia (Na) – segni di maltrattamenti, che avvenivano da tempo, oltre a una condizione di palese denutrizione, ma nessuna evidenza di abusi sessuali commessi sui bambini. E’ quanto sta emergendo dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli sul tentativo di linciaggio avvenuto a Scampia, nella periferia nord di Napoli, dove un uomo accusato di molestie e abusi sessuali sui nipoti è stato Picchiato da un gruppo di persone e gettato in un cassonetto, salvato solo dall’intervento delle forze dell’ordine. Protagonista della vicenda è una famiglia residente nella Vela Celeste. Gli abitanti del quartiere erano venuti a conoscenza dei maltrattamenti compiuti ai danni di tre bambini dai genitori e da uno zio, l’uomo finito nel cassonetto dei rifiuti dopo essere stato malmenato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoScampia (Na) –di maltrattamenti, che avvenivano da tempo, oltre a una condizione di palese denutrizione, ma nessuna evidenza di abusi sessuali commessi sui bambini. E’ quanto sta emergendo dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli sul tentativo di linciaggio avvenuto a Scampia, nella periferia nord di Napoli, dove un uomo accusato di molestie e abusi sessuali sui nipoti è statoda un gruppo di persone ein un, salvato solo dall’intervento delle forze dell’ordine. Protagonista della vicenda è una famiglia residente nella Vela Celeste. Gli abitanti del quartiere erano venuti a conoscenza dei maltrattamenti compiuti ai danni di tre bambini dai genitori e da uno zio, l’uomo finito neldei rifiuti dopo essere stato malmenato ...

anteprima24 : ** Picchiato e gettato in un cassonetto, sui #Bimbi segni di maltrattamento ** - NovilloLapeyra : RT @Don_Lazzara: #USA: la statua del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko, noto per la sua opposizione al #comunismo è stata vandalizzata a… - PesinoPesino : RT @Don_Lazzara: #USA: la statua del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko, noto per la sua opposizione al #comunismo è stata vandalizzata a… - babyspettri : RT @Don_Lazzara: #USA: la statua del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko, noto per la sua opposizione al #comunismo è stata vandalizzata a… - YRetlaw : RT @Don_Lazzara: #USA: la statua del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko, noto per la sua opposizione al #comunismo è stata vandalizzata a… -