Mirror' s Edge non sarebbe il prossimo gioco di EA Motive

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo sviluppatore di Star Wars: Squadrons EAha confermato alla fine dello scorso anno di essere al lavoro su diversi progetti imminenti non annunciati (non Star Wars), mentre Jeff Grubb di GamesBeat aveva suggerito che lo studio stava lavorando a una IP di EA consolidata. L'IP che è stata menzionata più spesso dai fan speranzosi è's. Sembra, tuttavia, che lo studio non stia lavorando a questo titolo. Parlando durante il recente podcast GamesBeat Decides, Grubb ha ribadito che EAsta sviluppando una IP di EA consolidata, ma ha aggiunto che non si tratta di's. In seguito ha anche detto che ilprobabilmente non sarà all'evento EA Play Live a luglio. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mirror Edge

Everyeye Videogiochi

Definita da alcuni come una sorta di Blackanimata, eletta erede di Heavy Metal da altri, ... cyberpunk ( The Witness ) e le crudeli parabole femministe dell'adrenalinica Sonnie'se della ...The composition and focus of investorsthe leadership of the Curio team. "Curio's innovative ... Curio brings innovative, cutting -engagement opportunities to delight fans and provide new ...Annuncio vendita Peugeot 508 BlueHDi 130 Stop&Start EAT8 Allure Pack nuova a Viterbo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Grandissime le novità per gli utenti XBox con abbonamento o Giochi EA. Arriva il supporto FPS Boost ma non finisce sicuramente qui.