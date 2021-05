Mentre stava entrando il prete in casa Droga | lo sconvolgente aneddoto di Sharon Stone | Fabio Fazio di stucco

(Di lunedì 17 maggio 2021) Colpaccio di, che a Che tempo che fa su Rai 3, nella puntata di domenica 16 maggio, ha ospite in collegamento niente meno che. Una lunga intervista alla diva di Hollywood dopo le recenti ospitate di Barack Obama, Pelè e Bill Gates. E lasi è sbottonata, raccontando aneddoti spiazzanti e sorprendenti sulla sua vita privata. Uno su tutti: la volta che fece fumare dell'erba alla madre. Unche ha stupito tutti,in primis.ha infatti rivelato che lei e i fratelli, da ragazzi, fumavano regolarmente marijuana. La madre non era contraria e una volta chiese loro di poterla provare. Peccato che quel giorno unsarebbe arrivato aloro. "Era curiosa del fatto ...

Advertising

davidebarillaro : RT @lastoriadioggi: La mattina del #17maggio 1972 il commissario Luigi Calabresi venne assassinato a Milano, vicino alla sua abitazione men… - pastadizuccher0 : mentre stava parlando ha chiuso mi sento male - AmmirabileElena : RT @lastoriadioggi: La mattina del #17maggio 1972 il commissario Luigi Calabresi venne assassinato a Milano, vicino alla sua abitazione men… - ilmilanesenews : Jordan Banks a soli 9 anni è morto colpito da un fulmine mentre stava giocando a calcio #ilmilanese #inghilterra - TheTitangate : Oggi preso il treno in stile Mission Impossible ?? Arrivo correndo e salto dentro mentre la porta stava finendo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre stava

Il Riformista

Non se la passano meglio le altre cripto: ethereum è sceso a 3.123,94 dollari,la stessa ... anche se il suo valore è aumentato durante la scorsa settimana dicendo chelavorando per ...... senza quasi lasciare il tempo agli albanesi di capire quello chesuccedendo, è tuttavia ... epranzo in uno dei ristoranti più modaioli della capitale, il mio sguardo sconfina oltre le ...SpaceX ha lanciato in orbita altri 52 satelliti della costellazione Starlink, portando il numero totale a 1.578, ma i piani di Musk sono più ambiziosi.Banmaw (Agenzia Fides) - L'esercito del Myanmar ha arrestato padre Labang Lar Di, missionario birmano di San Colombano e sacerdote cattolico della diocesi di Banmaw. Secondo informazioni confermate al ...