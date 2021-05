Madonna di Otome Toghe | il prodigio avvenuto nella cella del detenuto

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ladifu segno di una vicenda incredibile che lasciò per sempre un segno indelebilestoria cristiana: quella dei martiri giapponesi. Siamo nel 1868, anno in cui avvenne qualcosa di straordinario. In quel periodo storico, infatti, la persecuzione contro i cattolici stava infuriando in Giappone, molti dovettero nascondersi per lunghi secoli, L'articolo proviene da La Luce di Maria.