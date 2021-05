Isola dei Famosi 2021 | diciottesima puntata in diretta – Matteo contro Ignazio

(Di lunedì 17 maggio 2021)deiper l’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.43: Breve anteprima con Ilary Blasi che entra in studio e anticipa alcuni temi della serata. Pubblicità. 21.47: Ilary saluta opinionisti ed ex naufraghi presenti, tra cui Akash, che in settimana ha dichiarato che non sarebbe più tornato in studio. La conduttrice lo ...

Advertising

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Liberi di sognare ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - opinionistadel2 : @bluesuol guardi l’isola dei cinesi? - elenafalcine : Comunque a me anche mirea mi sta un po scadendo sempre a lamentarsi e parlare degli altri tesoro bello sei andata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Parte la diciottesima puntata dell'Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto 'faccia a faccia'. Ilary Blasi , in un sexy abito rosa cipra ...Scoppia la lite tra Ignazio Moser e Matteo Diamante: 'Ma vaff*nculo!' Proprio nelle ultime immagini arrivate dall'Honduras si nota la reazione di Ignazio Moser alla nomination all'Famosi 2021 ma non tanto per il gesto in sè (come dicono tutti dopo essere finiti al televoto) quanto per quello che è successo nel gruppo. Matteo Diamante ha accusato lui e altri di essersi ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...Vera Gemma dice la sua su Awed all'Isola: "Sono quasi certa che andrà in finale" Vera Gemma una ex protagonista dell'Isola dei Famosi è stata ospite di ...