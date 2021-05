Inflazione | Istat | ad aprile accelera a +0 | 4% su mese e +1 | 1% su anno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Perl’conferma la stima preliminare di unazione dell’con un indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su base annua (da +0,8% di marzo). L’zione tendenziale dell’– spiega l’istituto di statistica – “si deve essenzialmente ai prezzi dei Beni energetici, la cui crescita passa da +0,4% di marzo a +9,8% a causa sia dei prezzi della componente regolamentata (che invertono la tendenza da -2,2% a +16,8%) sia di quelli della componente non regolamentata (cheno da +1,7% a +6,6%)”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

istat_it : Prezzi al consumo: ad aprile inflazione all'1,1% (confermata la stima preliminare) #istat

L', al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +0,8% di marzo), confermando la stima preliminare. Lo comunica oggi l', il ...Secondo l'Osservatorio Autopromotec, che ha elaborato gli indicidei prezzo al consumo, l'aumento rispecchia l'andamento tendenziale al rialzo dell'(+1,1% in aprile dal +0,4% di ...Nel mese di aprile, l'Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4% su base ...ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al ...