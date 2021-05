I massacri nel Tigrai rischiano di mandare in pezzi l’Etiopia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Infliggere sofferenze indicibili a milioni di tigrini non è di certo il modo per risolvere un conflitto che, all’origine, è di natura politica, e riguarda il modello federalista del. Leggi

Quando il governo etiope guidato da Abiy Ahmed ha lanciato un'offensiva militare contro le autorità ribelli della regione del Tigrai, il primo ministro aveva promesso un'operazione rapida e chirurgica.... vagamente imparentata: mimavano idi armeni, giocavano a fucilarla, la legavano e la ... in una regione precipitatacaos e che aspirava a formare repubbliche indipendenti. E poiché il caos ...Infliggere sofferenze indicibili a milioni di tigrini non è di certo il modo per risolvere un conflitto che, all’origine, è di natura politica, e riguarda il modello federalista dell’Etiopia. Leggi ...Tragica scoperta e denuncia di Gerardo Scotti, presidente dell’associazione Genesi impegnato nella tutela del patrimonio floro-faunistico dell’area fluviale ...