Green pass, tamponi e quarantena. Le regole per i viaggi in Italia e all’estero (Di lunedì 17 maggio 2021) Per chi proviene dai paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen (oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele), dal 16 maggio non è più prevista la quarantena di cinque giorni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 maggio 2021) Per chi proviene dai paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen (oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele), dal 16 maggio non è più prevista ladi cinque giorni

