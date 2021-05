Estate 2021 | come andremo in vacanza? spiagge | pass | alberghi | la guida anti-Covid

Advertising

enpaonlus : Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli… - borghi_claudio : @Serendippo7 Invece le riaperture ci sono state proprio perchè le voleva la Lega. Certo non le voleva CRISANTI… - Agenzia_Ansa : L'incertezza frena gli italiani al punto che il 20% ha già deciso che non andrà in vacanza quest'estate e quasi la… - repubblica : Tra obbligo di tamponi, biglietti a rimborso sicuro e case vacanza 'photoshoppate'. Guida pratica all'estate senza… - AnsaSardegna : Estate: Sardegna tra le 5 mete più gettonate in Italia. Demoskopika, vacanze di una settimana tra luglio e agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021

Caschetto lungo con riga centrale: un taglio semplice eppure di gran moda in questo, tanto che sono diverse le celebrity che non mancano di sfoggiarlo. Una delle più "copiate" è Elettra Lamborghini , che sui social e in tv sfoggia un long bob con la riga in mezzo e, ...Coronavirus Veneto, 173 nuovi positivi (di cui 103 nella notte) e 2 morti nelle ultime 24 ore (1 nella notte). Dati che non si vedevano dall'scorsa. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 17 maggio. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, le persone attualmente positive sono 15.510, i decessi dall'...Per poter riaprire, gli operatori del parco hanno concordato con le autorità del Baden-Württemberg un progetto modello che include un rigido concetto d'igiene on bisognerà aspettare l'estate, e molto ...Per un’estate all’insegna del gioco in tutta sicurezza, iscrizioni al via da lunedì 31 maggio dalle 19 alle 21 Il protrarsi, anche in questi mesi primaverili, dell’emergenza Covid ha reso titubante ...