Elezioni sindaco di Milano, Mauro festa Partito Gay: 'Mi candido per difendere i diritti delle minoranze' (Di lunedì 17 maggio 2021) ' Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale ', rappresentato da un fiore stilizzato arcobaleno su sfondo bianco. È il nuovo Partito, che debutta alle Elezioni amministrative ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Gay per iLgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale ', rappresentato da un fiore stilizzato arcobaleno su sfondo bianco. È il nuovo, che debutta alleamministrative ...

Advertising

ilfoglio_it : La campagna elettorale di Calenda per le elezioni di Roma passa anche da Twitch. Cosa farà da sindaco, cosa sono la… - Mare09099675 : RT @giov_vale: Elezioni locali in Croazia. Secondo i primi exit polls, #Zagabria potrebbe avere per la prima volta un sindaco rosso-verde:… - abollis : RT @giov_vale: Elezioni locali in Croazia. Secondo i primi exit polls, #Zagabria potrebbe avere per la prima volta un sindaco rosso-verde:… - Partenope : PARTENOPE LIVE - Elezioni del Sindaco Virtuale - RosannaVaroli : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Ungheria Il sindaco di Budapest, #Karacsony, lancia la sua sfida a #Orban annun… -