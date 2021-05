Che fine hanno fatto i No vax? Adesso puntano anche alle elezioni (Di lunedì 17 maggio 2021) "Siamo qui per batterci per la libertà degli italiani, per la democrazia, e anche per la ricerca della verità". Sono parole di Luca Teodori, segretario del partito 3V, che sta per "Vaccini Vogliamo Verità". Al centro del loro programma il no all'obbligo vaccinale, al green pass, alla didattica a distanza. Oggi hanno riempito con una manifestazione piazza della Bocca della verità a Roma. Numerosi gli interventi dal palco, tra cui quello di Enrico Montesano. In piazza anche il consigliere regionale (ex grillino) Davide Barillari, che dice: "La mascherina non serve, il virus è molto più piccolo quindi riesce a passare. Lo dice la scienza". In realtà la scienza dice il contrario, e la mascherina serve a proteggere le persone accanto a noi dai droplet, le goccioline di saliva che emettiamo durante la respirazione e quando parliamo, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) "Siamo qui per batterci per la libertà degli italiani, per la democrazia, eper la ricerca della verità". Sono parole di Luca Teodori, segretario del partito 3V, che sta per "Vaccini Vogliamo Verità". Al centro del loro programma il no all'obbligo vaccinale, al green pass, alla didattica a distanza. Oggiriempito con una manifestazione piazza della Bocca della verità a Roma. Numerosi gli interventi dal palco, tra cui quello di Enrico Montesano. In piazzail consigliere regionale (ex grillino) Davide Barillari, che dice: "La mascherina non serve, il virus è molto più piccolo quindi riesce a passare. Lo dice la scienza". In realtà la scienza dice il contrario, e la mascherina serve a proteggere le persone accanto a noi dai droplet, le goccioline di saliva che emettiamo durante la respirazione e quando parliamo, ...

