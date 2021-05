Un Posto al sole anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021 | Roberto e Pietro trovano un accordo

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 16 maggio 2021) Nelle puntate dal 17 al 21della soap opera napoletana Unalvedremorendersi conto che c’è una luce in fondo al tunnel in merito alla sua situazione professionale… Unaldal 17 al 19uninizialmente crede chenon ha mire ben precise sulla sua attività, bensì voglia solo vendicarsi di lui per vederlo soccombere. Di fronte a questa possibilità pensa che non si fermerà fin quando non lo vedrà toccare il fondo. Eppure succederà qualcosa di imprevedibile che spingeràa fermarsi e a ...