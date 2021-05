Advertising

SfoglioSport : Calcio: serie A, i risultati della 37ma giornata [SFOGLIOSPORT] I risultati della 37ma giornata di Serie A: Genoa-A… - infoitsport : Udinese-Sampdoria 0-1, decide nel finale un rigore di Quagliarella - infoitsport : Serie A: Benevento-Crotone 1-1, Udinese-Sampdoria 0-1 - filadelfo72 : Highlights Udinese-Sampdoria 0-1: Video Gol 37ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Udinese-Sampdoria 0-1: Video Gol 37ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sampdoria

Prima dell'inizio della sfida, le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del saltatore in altoAlessandro Talotti, morto stamani, a soli 40 anni, dopo una lunga ...Nel pomeriggioè terminata con la vittoria dei liguri. Alla Dacia Arena basta un rigore di Quagliarella a pochi minuti dalla fine. A Benevento, pareggio beffa per la squadra di ...UDINE (ITALPRESS) – Dagli undici metri, il solito Quagliarella regala la vittoria alla sua Sampdoria contro l’Udinese (0-1) alla Dacia Arena. Salvi, e con poco o nulla da dire in chiave classifica, fr ...Un gol su rigore dell'ex Quagliarella, a 180 secondi dalla fine, permette alla Samp di passare a Udine (1-0), al termine di un match noioso e poco combattuto. (ANSA) ...