Roma, in posa per un selfie: cade dal ponte e finisce in ospedale (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, forse la perdita di equilibrio la causa della caduta dal ponte Garibaldi: ricoverato al San Camillo dovrà essere operato ponte Garibaldi (foto Facebook)Un selfie come tanti in uno dei posti più belli e suggestivi della capitale. Come purtroppo è accaduto anche in altre occasioni in varie parti del mondo, la ricerca della giusta posa per fare un selfie stava finendo in tragedia. Ieri sera su ponte Garibaldi, a Trastevere, un 31enne voleva immortalarsi con una foto. Forse un movimento brusco, una posa estrema per immortalare il momento o semplicemente la perdita di equilibrio. L'uomo è così precipitato dal parapetto ed è finita sottostante pista ciclabile. Momenti di panico e la chiamata dei soccorsi da parte dei passanti.

