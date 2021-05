LIVE Trento-Olimpia Milano 45-52, Playoff basket in DIRETTA: +7 Armani a fine terzo quarto (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-59 TRIPLA di Moraschini, sono 13 per il numero 9 sino a qui. 51-56 2/2 Morgan, 6’06” da giocare. Fallo di Punter che manda Morgan in lunetta. 49-56 Due liberi di Moraschini. 49-54 Piazzato di Forray. 47-54 Jumper di Roll. 47-52 Piazzato di Williams. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL terzo quarto! 45-52 DATOME risponde subito dall’altra parte. 45-49 TRIPLA di Morgan. 42-49 Due liberi di Rodriguez. 42-47 Altro coast to coast di Kelvin Martin e appoggio al tabellone. Martin sbaglia il libero aggiuntivo. 40-47 MARTIN! L’ex Brindisi si fa tutto il campo e segna subendo il fallo di Rodriguez, potenziale gioco da tre. 38-47 Piazzato di Punter. 38-45 SCHIACCIATA di Williams. 36-45 2/2 Punter. Fallo di Martin che manda in lunetta ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-59 TRIPLA di Moraschini, sono 13 per il numero 9 sino a qui. 51-56 2/2 Morgan, 6’06” da giocare. Fallo di Punter che manda Morgan in lunetta. 49-56 Due liberi di Moraschini. 49-54 Piazzato di Forray. 47-54 Jumper di Roll. 47-52 Piazzato di Williams. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 45-52 DATOME risponde subito dall’altra parte. 45-49 TRIPLA di Morgan. 42-49 Due liberi di Rodriguez. 42-47 Altro coast to coast di Kelvin Martin e appoggio al tabellone. Martin sbaglia il libero aggiuntivo. 40-47 MARTIN! L’ex Brindisi si fa tutto il campo e segna subendo il fallo di Rodriguez, potenziale gioco da tre. 38-47 Piazzato di Punter. 38-45 SCHIACCIATA di Williams. 36-45 2/2 Punter. Fallo di Martin che manda in lunetta ...

zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 22-30 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Trento-Olimpia Milano 22-25 Playoff basket in DIRETTA: l’Aquila resta a contatto nel secondo quarto - #Trento… - zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 0-0 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia #Milano… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -