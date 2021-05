LIVE Nadal-Djokovic 7-5 0-1 | Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA | buon inizio del serbo nel secondo set

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Terzo ace del. 40-40 Servizio e diritto di Nole. 30-40 PALLA BREAK! Scappa via il rovescio diagonale del. 30-30 Nole gestisce la risposta tagliente dello spagnolo e torna in parità. 15-30 Altro errore disulla risposta profonda di. 15-15 Sul nastro la palla corta di Nole un po’ frettolosa con il rovescio. 15-0 Sul nastro il rovescio in risposta di. 1-1 Scappa via la risposta diche spreca due punti di vantaggio. 40-30 Servizio e diritto dell’iberico. 30-30 Ancora un altro diritto vincente diin uscita dal servizio. 15-30 SMASH PAZZESCO DI! Lo spagnolo domina da fondocampo con il diritto e chiude ...

Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, sul nostro sito cronaca e aggiornamenti Rafael Nadal sfida Novak Djokovic nella finale maschile degli Internazionali d'Italia CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE (1) NOVAK DJOKOVIC - (2) RAFAEL NADAL, Center Court non prima delle 17.00 (dopo la finale Wta) Finale Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)