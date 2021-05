La transessuale Lea T si scaglia contro Verissimo

(Di domenica 16 maggio 2021) La showgirlLea T si èta, il programma di Mediaset condotto da Silvia Toffanin, accusandolo di averla censurata., Lea Til programma per discriminazione, la Toffanin risponde in diretta su Notizie.it.

iolanda_pitti : RT @noitre32: Verissimo, insulti dopo l'intervista a Giorgia Meloni. E Silvia Toffanin massacra la trans Lea T - fabiotempoMi : RT @noitre32: Verissimo, insulti dopo l'intervista a Giorgia Meloni. E Silvia Toffanin massacra la trans Lea T - christianvega_ : RT @noitre32: Verissimo, insulti dopo l'intervista a Giorgia Meloni. E Silvia Toffanin massacra la trans Lea T - MassimoBondioli : @GiorgiaMeloni Brava Silvia hai asfaltato la modella transessuale Lea T e, per me andrebbe querelata da te e dalla redazione!!! - nigno11 : RT @noitre32: Verissimo, insulti dopo l'intervista a Giorgia Meloni. E Silvia Toffanin massacra la trans Lea T -

Ultime Notizie dalla rete : transessuale Lea

Secolo d'Italia

La modella e attrice brasiliana transgenderT , pseudonimo di Leandra Medeiros Cerezo, ospite a Verissimo , ha parlato del suo difficile e ... 'Non è semplice per una donnaavere un ...La protagonista di questa intervista è la modellaT, che sabato scorso, dopo aver visto l'intervista all'onorevole Giorgia Meloni, ha pubblicato sui social delle affermazioni molto ...Lea T ha pubblicato uno sfogo sui social riferendosi direttamente al programma. Le parole sono piuttosto pesanti ed è arrivata dritta al punto:. Ho già dedicato troppo tempo al vostro programma. A sca ...Agli insulti e alle offese della modella transgeder di origini brasiliane, la Toffanin ha replicato con una lezione di stile: "Le parole censura e discriminazione non ci appartengono" ...