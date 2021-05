Incidente in moto | centauro di 25 anni in gravi condizioni | ferita anche la ragazza

Advertising

CronacaSocial : È morto a 24 anni: ha lasciato una bimba di pochi mesi ?? - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Incidente in moto, Giuseppe muore a 24 anni, grave la ragazza di 17 anni - tweetnewsit : Incidente in moto, Giuseppe muore a 24 anni, grave la ragazza di 17 anni - EmergenzaH24 : RT @vvfveneto: #8maggio #Belluno, tarda mattinata, incidente auto moto: gravemente ferito il centauro. Intervento di soccorso #vigilidelfuo… - xnewxangel : il sedicenne è mio cugino che ancora sta all'ospedale per ulteriori accertamenti. sta bene fino ad ora, è stata sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente moto

...in gravi condizioni in seguito a unstradale avvenuto domenica mattina a Santa Maria Hoè. E' rimasta ferita anche la sua ragazza, 25enne di Meda. I due viaggiavo insieme su unaDucati ...Per raggiungere il punto dell'- in territorio di Gornate Olona - il mezzo di soccorso ...Olona (portato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza) e per un 25enne caduto ina ...Alla Procura di Macerata per guida in stato di ebbrezza, la giovane aveva un tasso alcolico di circa 2 g/l CINGOLI, 16 maggio 2021 – E’ stata deferita alla Procura della Repubblica la conducente di ...Motociclista di Verderio si è schiantato contro un guard rail a Santa Maria Hoè. Coinvolta nell'incidente anche una 25enne di Meda ...