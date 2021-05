i due Fratelli Elvys Claudio Mario La China e Benedetto una grande opera di umanità per il sociale

Leggi su cityroma

(Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Sono quasi 3000 i pasti che, grazie all’iniziativa dei duesiciliani ,LaMaria Lalanciata a livello regionale , Dalla loro associazione Finanzia Giovani un Banco Alimentare, solo questo mese sono stati distribuiti gratuitamente 1.810 pasti.Maria La, in veste di vice presidente dell’associazione Finanzia Giovani ringrazia tutti i varitori che hanno aderito all’iniziativa, per aiutare i senza tetto, e le persone che in questo periodo di forte crisi economica non hanno la possibilità di garantirsi un pasto. L'articolo proviene da City Roma News.