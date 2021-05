Golf, PGA Tour 2021: Sam Burns resta al comando dell’AT&T Byron Nelson al termine del terzo giro (Di domenica 16 maggio 2021) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) al termine del terzo round Sam Burns conserva la leadership dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 8,1 milioni di euro). Il ventiquattrenne statunitense grazie al giro da -3 guida la classifica con lo score di -20 (196 colpi) e vanta un colpo di margine sul sudcoreano K.H. Lee. Burns si conferma dunque in palla dopo il fantastico -10 del venerdì con il quale ha sfiorato il record del percorso (fermo al -11 di Ryan Palmer). -17 e terza posizione per il sudafricano Charl Schwartzel, per lo svedese Alex Noren, e per gli americani Jordan Spieth e Matt Kuchar. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Iisti del PGAcontinuano a darsi battaglia nell’evento settimanale che precede il PGA Championship. Sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) aldelround Samconserva la leadership dell’AT&T(montepremi 8,1 milioni di euro). Il ventiquattrenne statunitense grazie alda -3 guida la classifica con lo score di -20 (196 colpi) e vanta un colpo di margine sul sudcoreano K.H. Lee.si conferma dunque in palla dopo il fantastico -10 del venerdì con il quale ha sfiorato il record del percorso (fermo al -11 di Ryan Palmer). -17 e terza posizione per il sudafricano Charl Schwartzel, per lo svedese Alex Noren, e per gli americani Jordan Spieth e Matt Kuchar. ...

