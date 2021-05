Giulia Stabile, è la vincitrice di Amici 20 di quest’anno (Di domenica 16 maggio 2021) La finale di Amici 20, trasmessa in prime time su Canale 5, ieri sera, sabato 15 maggio 2021, ha visto trionfare Giulia Stabile. Il cantante Sangiovanni, nonché fidanzato della ballerina, è stato battuto. Ma ha vinto il premio cantanti. Amici 20, Giulia Stabile vince questa edizione L’edizione di quest’anno di Amici 20, ha visto vincere la ballerina Giulia Stabile, è la prima volta che nel talent trionfa una ballerina. Il secondo posto invece, è stato preso da Sangiovanni. Il caso ha voluto che a lottare per la finale fossero proprio i due fidanzatini. Sia Giulia che Sangiovanni sono stati davvero molto contentissimi anche se il vincitore fosse stato l’altro, data la stima che hanno l’uno verso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 maggio 2021) La finale di20, trasmessa in prime time su Canale 5, ieri sera, sabato 15 maggio 2021, ha visto trionfare. Il cantante Sangiovanni, nonché fidanzato della ballerina, è stato battuto. Ma ha vinto il premio cantanti.20,vince questa edizione L’edizione didi20, ha visto vincere la ballerina, è la prima volta che nel talent trionfa una ballerina. Il secondo posto invece, è stato preso da Sangiovanni. Il caso ha voluto che a lottare per la finale fossero proprio i due fidanzatini. Siache Sangiovanni sono stati davvero molto contentissimi anche se il vincitore fosse stato l’altro, data la stima che hanno l’uno verso ...

IlContiAndrea : Finale #Amici20 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (51% sui giovani 15-34enni). Picco 7.665.000 e 51%. La med… - MeryParisi04 : RT @__LittleSun: Questa è la storia di un amore. Loro sono Giulia Lola Stabile e Giovanni Pietro Damian Vi presento i #Sangiulia #amemici20 - lacismosa : RT @jjbowerslaugh: no, non sono i mondiali. è giulia stabile vincitrice di #amici20 - occhidabambina : RT @miilkymalik: comunque, non ne abbiamo parlato abbastanza. 15 MAGGIO 2021: GIULIA STABILE È LA PRIMA BALLERINA DONNA A VINCERE AMICI.?? h… - GiovannaVanore : RT @gioremo98: Nessuno: Proprio nessuno: Chiunque incontri Giulia Stabile in un qualsiasi contesto anche se non c'entra un cazzo in quel m… -