Gaza | solo oggi 33 vittime nei bombardamenti di Israele | 13 sono bambini

(Di domenica 16 maggio 2021) Vertice straordinario in Ue previsto per martedì 18 maggio. Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera, ha convocato un incontro tra ministri degli Esteri dell’Unione europea «in considerazione dell’escalation in corso trae Palestina e del numero inaccettabile dicivili». «Ci coordineremo – ha scritto su Twitter – e discuteremo di come l’Ue può contribuire al meglio per porre fine all’attuale violenza». May 16, 2021disuNon si fermano gli attacchi aerei disulla Striscia di. Dopo aver colpito un leader di Hamas, idelle ultime ore da parte dell’esercito israeliano, entrati ormai nel loro settimo giorno consecutivo, hanno ucciso 33 persone, di cui 13 ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza solo

Marwan Barghouti , in carcere in Israele per condanne all'ergastolo per omicidio, potrebbe ... Anche per Hamas il contesto non è facile: anni di governo quasi dittatoriale nella striscia di, ...In Israele e Palestina, a Gerusalemme e nella Striscia di, ci sonouomini, donne e bambini, eper questo hanno tutti gli stessi diritti. Ed hanno tutti il diritto di vivere, e nessuno ...Gli scontri in corso tra Israele e Hamas stanno per diventare uno dei peggiori scenari di guerra e di violenza che non si vedeva dal 2014. Il conflitto si sta svolgendo su più fronti contemporaneament ...“Grandissima preoccupazione”: è il sentimento che Papa Francesco ha espresso a proposito della guerra in corso tra israeliani e palestinesi. Il pontefice, dal balcone di Piazza San Pietro, ha lanciato ...