Edizione straordinaria: focus su acqua e donne (Di domenica 16 maggio 2021) Ultimo appuntamento oggi con la formula digitale di Internazionale a Ferrara. focus sulle donne che lavorano per cambiare il mondo, e sull’acqua, risorsa il cui valore è sempre più al centro di nuovi conflitti Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Ultimo appuntamento oggi con la formula digitale di Internazionale a Ferrara.sulleche lavorano per cambiare il mondo, e sull’, risorsa il cui valore è sempre più al centro di nuovi conflitti

Advertising

RaiCultura : In questa breve clip, girata dalla Rai nei primi giorni del Festival di Cannes edizione 1968, un divertente sketch… - fedeem_ : RT @ilMenestrelloh: È stata un’edizione straordinaria ma la finale proprio no. Sembra arronzata #amici20 - ilMenestrelloh : RT @ilMenestrelloh: È stata un’edizione straordinaria ma la finale proprio no. Sembra arronzata #amici20 - icarvsplume : RT @ilMenestrelloh: È stata un’edizione straordinaria ma la finale proprio no. Sembra arronzata #amici20 - MondiElisa : RT @ilMenestrelloh: È stata un’edizione straordinaria ma la finale proprio no. Sembra arronzata #amici20 -