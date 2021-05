DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Nibali 16°, Ciccone lotta per il podio. Magrini: “Yates si sta nascondendo” (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini L’EDITORIALE SU GIULIO Ciccone CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia LA CRONACA DELLA VITTORIA DI EGAN BERNAL, 2° Ciccone LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI L’ORDINE D’ARRIVO E LA CLASSIFICA DI TAPPA GIULIO Ciccone: “GLI OBIETTIVI SONO CAMBIATI” EGAN BERNAL: “A CASA HO LA FOTO DI MARCO PANTANI” REMCO EVENEPOEL: “HO PERSO QUALCHE SECONDO, MA SONO FIDUCIOSO” IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE SIMON Yates NON E’ QUELLO DEL TOUR OF THE ALPS VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA NONA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA NONA TAPPA L’AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI MATEJ MOHORIC 17.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOL’EDITORIALE SU GIULIOCLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA VITTORIA DI EGAN BERNAL, 2°LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI L’ORDINE D’ARRIVO E LA CLASSIFICA DI TAPPA GIULIO: “GLI OBIETTIVI SONO CAMBIATI” EGAN BERNAL: “A CASA HO LA FOTO DI MARCO PANTANI” REMCO EVENEPOEL: “HO PERSO QUALCHE SECONDO, MA SONO FIDUCIOSO” IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE SIMONNON E’ QUELLO DEL TOUR OF THE ALPS VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA NONA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA NONA TAPPA L’AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI MATEJ MOHORIC 17.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete ...

nonmerompe : @yeturikuzi Ho letto in giro che durante in una sua diretta glielo abbiano detto, nessuno ha i video quindi non saprei dirti - digitalsat_it : Domenica @RaiSport , #16Maggio 2021 | Diretta @giroditalia , #Nuoto, #Rugby, #Basket, #Tuffi… - olivati : @ManuelaPerrone @paolorm2012 @du00 Analogo. Là ci vanno più pesante con l'alcool la birra non è mica un giro solo,… - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2021 LIVE: Nibali perde 35' da Bernal. Ciccone 4° in classifica: 'Ho capito che devo risparmi… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Nibali perde 35? da Bernal. Ciccone 4° in classifica: “Ho capito che devo risparmi… -