Cronaca dal Texas: grandine di grosse dimensioni. Danni. Video meteo

Texas alle prese con i forti temporali che sono tipici di questo periodo dell'anno, quando si formano perturbazioni con il contributo di aria calda dal Golfo del Messico che si scontra con quella più fredda e secca che viene da occidente. In questi giorni si susseguono forti temporali con grandinate.

