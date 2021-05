Conte | Letta e il Movimento fermo I consigli di De Masi

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) Allo stato attuale i 5 Stelle hanno 163 deputati e 75 senatori mentre il PD ha 93 deputati e 38 senatori. Nell’ultimo sondaggio sugli orientamenti di voto trasmesso dal Tg di Enrico Mentana (10 maggio) i 5 Stelle avevano il 17% e il Pd aveva il 19% delle preferenze. Quattro mesi prima (11 gennaio) lo stesso sondaggio dava ai 5 Stelle il 14,7% e al Pd il 19,4%. Ciò significa che i 5 Stelle non calano nonostante le vicende di Grillo e il Pd non sale nonostante l’avvento di. Alla sinistra di queste due forze in campo ci sono Articolo 1 con l’1,6% e Sinistra Italiana col 3%. Alla loro destra immediata ci sono Azione e Italia Viva, con un consenso complessivo del 5,2%. Se anche questa variegata congerie riuscisse a presentarsi alleata alle prossime elezioni politiche, tuttavia raccoglierebbe il 45,8% dei voti e, per vincere, dovrebbe attrarre una parte degli ...