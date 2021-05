Ascolti tv 15 maggio digital e pay: la battaglia di Sonego al 5,3% (pay+free). Juve-Inter boom e veleni. Roma-Lazio sul 209Dazn non svetta (Di domenica 16 maggio 2021) Ascolti, gruppi: Altre Mediaset 7,7% nelle 24 ore e 8,2% nel prime time; Altre Rai 7,1% e 5,4%. In campo non soltanto il calcio, con la Serie A, ma anche il Motomondiale, il ciclismo e il tennis sabato 15 maggio, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste e sullo sport. In tema tennis, in evidenza Lorenzo Sonego che a Roma ha battuto Andrej Rublev alla mattina ma poi ha perso la semifinale con Nole Djokovic alla sera. Su Sky Sonego-Rublev ha avuto 192 mila spettatori, mentre Sonego-Djokovic ha riscosso 386 mila spettatori con il 2% di share Questo incontro su Italia 1 ha avuto tra le 18.30 e le 21.27 ulteriori 641 mila spettatori con il 3,34% di share. Nel pomeriggio su Sky, invece, le qualifiche MotoGP hanno avuto 231 mila spettatori, in un contesto in cui su Rai2 ... Leggi su tvzoom (Di domenica 16 maggio 2021), gruppi: Altre Mediaset 7,7% nelle 24 ore e 8,2% nel prime time; Altre Rai 7,1% e 5,4%. In campo non soltanto il calcio, con la Serie A, ma anche il Motomondiale, il ciclismo e il tennis sabato 15, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste e sullo sport. In tema tennis, in evidenza Lorenzoche aha battuto Andrej Rublev alla mattina ma poi ha perso la semifinale con Nole Djokovic alla sera. Su Sky-Rublev ha avuto 192 mila spettatori, mentre-Djokovic ha riscosso 386 mila spettatori con il 2% di share Questo incontro su Italia 1 ha avuto tra le 18.30 e le 21.27 ulteriori 641 mila spettatori con il 3,34% di share. Nel pomeriggio su Sky, invece, le qualifiche MotoGP hanno avuto 231 mila spettatori, in un contesto in cui su Rai2 ...

