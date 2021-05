Terremoto Umbria, la terra trema a Gubbio: due le scosse più forti (Di sabato 15 maggio 2021) La terra continua a tremare in Umbria dove questa mattina sono state registrate molteplici scosse a Gubbio. E’ paura tra la popolazione umbra La terra è tornata a tremare in Umbria. Sono molteplici le scosse avvertite questa mattina, sabato 15 maggio, a Gubbio in provincia di Perugia. I movimenti tellurici avvertiti dalla popolazione hanno avuto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Lacontinua are indove questa mattina sono state registrate molteplici. E’ paura tra la popolazione umbra Laè tornata are in. Sono molteplici leavvertite questa mattina, sabato 15 maggio, ain provincia di Perugia. I movimenti tellurici avvertiti dalla popolazione hanno avuto L'articolo proviene da Inews.it.

