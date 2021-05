Sport in tv oggi sabato 15 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

DaRonz82 : Dunque, oggi lo sport italiano ha vissuto: - Jacobs nuovo recordman nazionale sui 100m con 9.95 - Paltrinieri Campi… - virginiaraggi : Un altro impegno mantenuto, un altro impianto a Roma gestito da eccellenze dello sport con una vocazione fortemente… - FBiasin : 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'… - emamarro : RT @InNomeDellaJ: Oggi si parla dei valori dello sport, rendere onore ai vincitori. Oggi. Nove anni di nulla, ma oggi vogliono la passerell… - ImpieriFilippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA CONI Malagò: 'Da oggi il Coni è un ente pubblico indipendente. Il mondo dello sport mai stato così compatto' 'Vicen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

TUFFO CONTINUO Promossi alla finale di stasera, nel trampolino da un metro, sia il soldato di Cosenza che il marinaio di Roma, Lorenzo Marsaglia ; i due azzurri, che fanno coppia per il sincronizzato ...IERI,E DOMANI Quanto pesa questa medaglia? 'Più di quella di ieri, non fisicamente, ovvio; ma ero venuto qui perché questa è la gara olimpica, qui avrei trovato tutti, qui avrei provato le ...Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Juventus-Inter. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.Al via a Catania la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021. Organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica, unica riconosciuta dal Coni, la competione ...