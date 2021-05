Sindaco di Budapest sfida Orban, 'l'Ungheria è nei guai' (Di sabato 15 maggio 2021) Il Sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, ha lanciato la sua sfida a Viktor Orban annunciando l'intenzione di guidare un'alleanza delle opposizioni per sconfiggere il premier sovranista alle elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Ildi, Gergely Karacsony, ha lanciato la suaa Viktorannunciando l'intenzione di guidare un'alleanza delle opposizioni per sconfiggere il premier sovranista alle elezioni ...

