Ross Brawn | “Vedremo grandi gare nei prossimi anni”

Protagonista del podcast The Muscle Help Foundation, Ross Brawn ha preannunciato i cambiamenti che si avranno nella stagione 2022. Il direttore generale Motorsport di F1, ha chiarito anche la durata dei prossimi test invernali. F1: cancellato il Gp di Turchia Brawn: il divario tra vetture aumenterà? Il 2022 sarà l'anno del cambiamento per la Formula Uno. La prossima stagione le vetture saranno le protagoniste indiscusse di una grande innovazione tecnica ritardata solo dalla pandemia. In merito alla prossima stagione, Ross Brawn è stato intervistato dal podcast The Muscle Help Foundation. Queste le sue parole in merito alla prossima stagione di Formula Uno: "Ci stiamo godendo un'annata pregiata, però le macchine restano ancora ...

