Roma, striscione antisemita contro Mourinho

striscione antisemita contro il nuovo allenatore della Roma José Mourinho: "Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi". Polemiche a Roma per uno striscione, con chiaro intento antisemita, contro Mourinho. "Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi", era la scritta che campeggiava sullo striscione contro il nuovo allenatore della Roma.

Lo striscione è stato posizionato nottetempo in Corso Francia, nel cuore della Capitale. Il messaggio contro Mourinho ha un chiaro intento antisemita.

