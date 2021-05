Roma-Lazio 2-0, Mkhitaryan e Pedro decidono il derby della capitale. Biancocelesti fuori dal discorso Champions (Di sabato 15 maggio 2021) La Roma ha sconfitto la Lazio per 2-0 nell’attesissimo derby della capitale che ha impreziosito la 37ma giornata della Serie A. I giallorossi si sono imposti con un gol per tempo: al 42? ci ha pensato Mkhitaryan a concretizzare un assist di Dzeko, poi al 78? Pedro ha chiuso la contesa con una magia personale. I ragazzi di Fonseca hanno chiuso regalato una gioia ai propri tifosi e hanno messo un’ipoteca sulla qualificazione all’Europa Conference League (sono settimi, +5 sul Sassuolo), mentre gli uomini di Simone Inzaghi hanno definitivamente detto addio alle residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League e si dovranno accontentare di partecipare all’Europa League. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Laha sconfitto laper 2-0 nell’attesissimoche ha impreziosito la 37ma giornataSerie A. I giallorossi si sono imposti con un gol per tempo: al 42? ci ha pensatoa concretizzare un assist di Dzeko, poi al 78?ha chiuso la contesa con una magia personale. I ragazzi di Fonseca hanno chiuso regalato una gioia ai propri tifosi e hanno messo un’ipoteca sulla qualificazione all’Europa Conference League (sono settimi, +5 sul Sassuolo), mentre gli uomini di Simone Inzaghi hanno definitivamente detto addio alle residue speranze di qualificarsi alla prossimaLeague e si dovranno accontentare di partecipare all’Europa League. Foto: Lapresse

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - BarDalCT : RT @RobertoArduini1: Derby perso in modo scandaloso contro la Roma più scarsa degli ultimi 20 anni. Società non umile. Squadra non umile. A… - tottidoloderoma : RT @forzaroma: #RomaLazio, emozionante standing ovation per #Dzeko #ASRoma -