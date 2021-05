Roma, la manifestazione per il ddl Zan. Vladimir Luxuria: «Questa legge non mette il bavaglio a nessuno» (Di sabato 15 maggio 2021) C’è anche Roma tra le città che in questo fine settimana manifesteranno a sostegno del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia. Dopo la piazza milanese dell‘8 maggio, oggi è la volta della Capitale, dove associazioni e realtà sociali si sono date appuntamento in piazza del Popolo con lo slogan «Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro». Tra i partecipanti anche Vladimir Luxuria: «Vogliamo ribadire che Questa legge è necessaria. Non mette il bavaglio a nessuno». Intanto la calendarizzazione del ddl Zan al Senato stenta ad arrivare e, anzi, continua ad essere rimandata: «Si inventano tecnicismi assurdi – spiegano gli organizzatori dell’evento di Roma – e si raccontano fake ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) C’è anchetra le città che in questo fine settimana manifesteranno a sostegno del Ddl Zan, il disegno dicontro l’omotransfobia. Dopo la piazza milanese dell‘8 maggio, oggi è la volta della Capitale, dove associazioni e realtà sociali si sono date appuntamento in piazza del Popolo con lo slogan «Per laZan e molto di più: non un passo indietro». Tra i partecipanti anche: «Vogliamo ribadire cheè necessaria. Nonil». Intanto la calendarizzazione del ddl Zan al Senato stenta ad arrivare e, anzi, continua ad essere rimandata: «Si inventano tecnicismi assurdi – spiegano gli organizzatori dell’evento di– e si raccontano fake ...

