Nuoto artistico | fondo e tuffi oggi | Europei 2021 | programma | orari | tv | italiani in gara 15 maggio

(Di sabato 15 maggio 2021) Sesto giorno di gare deglidia Budapest (Ungheria) e tante specialità interessanti da seguire, con gli azzurri che vorranno regalare altre soddisfazioni. Si comincia alle 09.00 con l’Highlight del: la routine non vedrà protagonista l’Italia, assente per via delle tante defezioni della selezione guidata da Patrizia Giallombardo alla vigilia di questo appuntamento. Alle 12.00 prenderà il via la fase preliminare dellafemminile del trampolino 3 metri dei. L’obiettivo di Elena Bertocchi e di Chiara Pellacani è quello di centrare la Finale. Piatto forte di questa giornata il Team event deldinelle acque libere del lago Lupa. Gregorio Paltrinieri, due volte oro in questa rassegna ...

Il programma completo e gli italiani in gara nella sesta giornata degli Europei di Budapest 2021 . Ultime gare di questa rassegna continentale per il, che chiude con la finale highlight (senza Italia) cui seguirà il gala. Poi Elena Bertocchi e Chiara Pellacani saranno impegnate nell'individuale dal trampolino 3m, mentre in serata i ...DIRETTA EUROPEI2021: ORO UCRAINA NELL'Siamo ancora in d iretta con gli Europei di2021 di Budapest e solo pochi minuti fa si è pure chiusa la gara a squadre del, programma libero: gara che non vedeva italiani presenti nella start list. In attesa di rivedere gli azzurri protagonisti solo questa sera nei tuffi, segnaliamo che nella prova appena ...Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli ci prendono gusto, e dopo il bronzo nel tecnico, arriva anche quello nella routine libera del mixed agli Europei di Budapest. (ANSA) ...La quinta giornata degli Europei di nuoto artistico a Budapest si chiude con il programma libero a squadre, gara a cui l'Italia di Patrizia Giallombardo non ha potuto partecipare a causa delle assenze ...