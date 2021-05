Milano, da Albertini no definitivo alla candidatura a sindaco con il centrodestra: “Non posso accettare questa opportunità” (Di sabato 15 maggio 2021) “Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami”. Gabriele Albertini ha rotto il silenzio sulla sua candidatura in quota centrodestra nella corsa alla poltrona di sindaco di Milano, annunciando che non scenderà in campo per sfidare l’attuale primo cittadino Beppe Sala. Dopo settimane di attesa, il nome voluto da Matteo Salvini ha rinunciato alla candidatura. Lo ha fatto sapere attraverso il sul suo sito www.gabrieleAlbertini.com dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) “Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali nongenerosaoffertami”. Gabrieleha rotto il silenzio sulla suain quotanella corsapoltrona didi, annunciando che non scenderà in campo per sfidare l’attuale primo cittadino Beppe Sala. Dopo settimane di attesa, il nome voluto da Matteo Salvini ha rinunciato. Lo ha fatto sapere attraverso il sul suo sito www.gabriele.com dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono ...

