Milano, Albertini: “Non posso accettare candidatura a sindaco” (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Gabriele Albertini dice no alla possibile candidatura a sindaco di Milano. “Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del sindaco di Milano. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami”, scrive sul suo sito Gabriele Albertini, sciogliendo così il nodo sulla sua candidatura a sindaco di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Gabrieledice no alla possibiledi. “Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta deldi. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali nonquesta generosa opportunità offertami”, scrive sul suo sito Gabriele, sciogliendo così il nodo sulla suadi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Milano: “Rinascimento” sosterrà la candidatura di Gabriele Albertini. @stampasgarbi @AnsaLombardia - you_trend : ?? #BREAKING Milano: Albertini rinuncia alla candidatura a sindaco 'per un insieme di ragioni personali' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Comunali a Milano, l'ex sindaco Gabriele Albertini: 'Non posso accettare la candidatura' - MediasetTgcom24 : Milano, Albertini: 'Grazie ma non mi candido a sindaco' #gabrielealbertini - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #BREAKING Milano: Albertini rinuncia alla candidatura a sindaco 'per un insieme di ragioni personali' -