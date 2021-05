Lo scontro tra “alleati” e il rischio di bloccare le riforme per il Recovery (Di sabato 15 maggio 2021) Semplificazioni, fisco, giustizia. Le riforme chieste da Bruxelles per accedere alle risorse del Recovery dovranno essere fatte in tempi brevissimi. Non sarà un compito semplice. Le varie anime della maggioranza sono state sin qui impegnate a dimostrarsi incompatibili, opposte, belligeranti Al momento della presentazione del Pnrr al Parlamento e subito dopo dell’invio del Piano a Bruxelles il primo e fondamentale decreto, quello sulle Semplificazioni, era già pronto e nelle mani del ministro della Transizione Cingolani. Tempistica adeguata dal momento che solo il varo immediato di quel provvedimento consentirà di procedere poi rapidamente con gli investimenti, senza vederli al palo o affondati nella palude dei regolamenti e delle certificazioni che di solito impediscono all’Italia di spendere in contributi europei. Miliardi, non spicci, pur ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Semplificazioni, fisco, giustizia. Lechieste da Bruxelles per accedere alle risorse deldovranno essere fatte in tempi brevissimi. Non sarà un compito semplice. Le varie anime della maggioranza sono state sin qui impegnate a dimostrarsi incompatibili, opposte, belligeranti Al momento della presentazione del Pnrr al Parlamento e subito dopo dell’invio del Piano a Bruxelles il primo e fondamentale decreto, quello sulle Semplificazioni, era già pronto e nelle mani del ministro della Transizione Cingolani. Tempistica adeguata dal momento che solo il varo immediato di quel provvedimento consentirà di procedere poi rapidamente con gli investimenti, senza vederli al palo o affondati nella palude dei regolamenti e delle certificazioni che di solito impediscono all’Italia di spendere in contributi europei. Miliardi, non spicci, pur ...

Advertising

NicolaPorro : A #QuartaRepubblica di lunedì, scontro epico tra @Capezzone e Marilena Grassadonia, ex presidente di Famiglie Arcob… - La7tv : #lariachetira @LucianoNobili (Italia Viva) vs @PeterGomezblog (Il Fatto Quotidiano): 'Ma #Renzi che c'entra con la… - CarloCalenda : Per completare il quadro ecco il millesimo centro culturale o giardino abbandonato, ogni volta la stessa frustrazio… - Antonie62254425 : RT @Paroledipaola: Nel mezzo di un terribile scontro tra Israele e Hamas, c'è gente che pur di avere visibilità utilizza account fake ai da… - DailyBasket_it : A2 -Fase ad orologio- tra Scafati e Udine è quasi scontro playoff -