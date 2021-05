Lazio | Inzaghi | ' Due tiri e due gol Champions persa a Firenze Rinnovo? Sono ottimista'

Advertising

fedesa28 : RT @ReteSport: Ah sì? Voi in emergenza... Spinazzola Veretout Smalling Zaniolo Diawara Carles Perez Calafiori Pau Lopez #ASRoma #RomaLaz… - sportli26181512 : Roma-Lazio, le pagelle: Dzeko da 7 anche senza gol. Pereira entra e fa danni: 4,5: Roma-Lazio, le pagelle: Dzeko da… - tuttosport : #Lazio, #Inzaghi: “Rinnovo? Sono ottimista per natura” ??? - Mediagol : #Roma-#Lazio, Inzaghi: 'Giallorossi chirurgici, ci è mancata una cosa. Futuro? Ne parleremo' - calciomercatoit : ??? #RomaLazio, Simone #Inzaghi: 'Loro sono stati più bravi negli episodi. Futuro? Ci vedremo con il Presidente e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

'Penso che il primo tempo lo abbiamo fatto nettamente meglio, ma non siamo stati bravi nelle due occasioni avute, sono state clamorose. Poi purtroppo abbiamo preso gol al loro primo tiro in porta e ...Commenta per primo Intervistato daStyle Radio il centrocampista Lucas Leiva ha commentato così la sconfitta nel derby e il futuro del club. DERBY PERSO - 'Brucia tanto, perdere un derby non è mai bello. Nel primo tempo avevamo ...La squadra di Fonseca in campo nel Derby contro la Lazio di Inzaghi La Roma di Fonseca prova a salvare la faccia nell’ultimo derby stagionale: alle 20.45 la sfida contro la Lazio di Inzaghi. Per i gia ...Roma - Lazio, Inzaghi in conferenza: "La sconfitta di oggi unico rammarico della stagione. Parleremo con DS e Presidente, se..." - Noi Biancocelesti ...