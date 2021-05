Juventus-Inter, Stellini: “Inutile stare qui a commentare gli episodi” (Di sabato 15 maggio 2021) Cristian Stellini nel post partita di Juventus-Inter, match della 37a giornata della Serie A 2020/2021 Il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini, al termine del match perso per 3 a 2 contro la Juventus, e valevole per la diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Allianz Stadium di Torino ai microfoni di Sky Sport. “Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti, abbiamo cercato di portare in campo la nostra serenità e la nostra voglia di vincere. La squadra ha fatto quel che doveva a prescindere dagli episodi. Non sta a noi commentarli, sono evidenti ed è Inutile commentarli. A noi rimane la gioia di aver vinto lo Scudetto, abbiamo cercato di vincere la partita, gli episodi ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Cristiannel post partita di, match della 37a giornata della Serie A 2020/2021 Il vice allenatore dell’Cristian, al termine del match perso per 3 a 2 contro la, e valevole per la diciottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Allianz Stadium di Torino ai microfoni di Sky Sport. “Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti, abbiamo cercato di portare in campo la nostra serenità e la nostra voglia di vincere. La squadra ha fatto quel che doveva a prescindere dagli. Non sta a noi commentarli, sono evidenti ed ècommentarli. A noi rimane la gioia di aver vinto lo Scudetto, abbiamo cercato di vincere la partita, gli...

