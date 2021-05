Internazionali d'Italia, Sonego ko al terzo set: Djokovic in finale (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - Agli Internazionali d'Italia si ferma in semifinale il cammino di un super Lorenzo Sonego contro Novak Djokovic che domani affronterà Nadal in finale. Il numero 33 del circuito, che aveva ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - Aglid'si ferma in semiil cammino di un super Lorenzocontro Novakche domani affronterà Nadal in. Il numero 33 del circuito, che aveva ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - zazoomblog : Sonego da applausi agli Internazionali d’Italia ma contro Djokovic serviva un miracolo. Nole in finale contro Nadal… - Gardenia11_1 : RT @rtl1025: ?? @InteBNLdItalia, la finale sarà #Djokovic-#Nadal, si ferma in semifinale un eroico Lorenzo #Sonego ?? di Paolo Pacchioni @f… - coldpatrix : RT @rtl1025: ?? @InteBNLdItalia, la finale sarà #Djokovic-#Nadal, si ferma in semifinale un eroico Lorenzo #Sonego ?? di Paolo Pacchioni @f… - repubblica : ?? Tennis, Internazionali d'Italia: Sonego ko in 3 set, la finale e' Djokovic-Nadal -