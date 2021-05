GP Le Mans Moto3: piove in FP3, combinata invariata (Di sabato 15 maggio 2021) Ritorna la pioggia su Le Mans, che congela la classifica della Moto3 al termine delle FP3 del GP francese. La classifica dei tempi è ininfluente per la combinata, che rimane così aggiornata ai tempi del venerdì. Non manca l’azione in pista, fatta soprattutto di cadute per fortuna incruente. Si prospetta un sabato complicato in ottica qualifica. Intanto, andiamo a vedere chi è il protagonista di questa terza sessione di libere. GP Le Mans, FP2 Moto3: Rodrigo primo del venerdì GP Le Mans Moto3: chi è il primo della FP3? Sul circuito Bugatti bagnato il primatista della Moto3 è Adrian Fernandez. In sella alla Husqvarna del Max Racing Team, “Pitito” rifila mezzo secondo all’altra sorpresa del turno, il giapponese Yuki Kunii. Andrea Migno segna il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Ritorna la pioggia su Le, che congela la classifica dellaal termine delle FP3 del GP francese. La classifica dei tempi è ininfluente per la, che rimane così aggiornata ai tempi del venerdì. Non manca l’azione in pista, fatta soprattutto di cadute per fortuna incruente. Si prospetta un sabato complicato in ottica qualifica. Intanto, andiamo a vedere chi è il protagonista di questa terza sessione di libere. GP Le, FP2: Rodrigo primo del venerdì GP Le: chi è il primo della FP3? Sul circuito Bugatti bagnato il primatista dellaè Adrian Fernandez. In sella alla Husqvarna del Max Racing Team, “Pitito” rifila mezzo secondo all’altra sorpresa del turno, il giapponese Yuki Kunii. Andrea Migno segna il ...

