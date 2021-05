Gaia Zorzi fa coming out e Tommaso accoglie la notizia con felicità (Di sabato 15 maggio 2021) La sorella di Tommaso Zorzi, la 23enne influencer Gaia Zorzi ha dichiarato sui social di essere bisex Gaia Zorzi, influencer di 23 anni nonché sorella minore di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore su Twitter ha fatto coming out, spiazzando tutti, fratello compreso. “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, ha scritto la giovane, innescando immediatamente la reazione del fratello che, sempre sul social dei cinguettii, ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”. Pare infatti che Tommy non fosse al corrente del ‘duplice’ orientamento di Gaia. Insomma, l’effetto sorpresa ha coinvolto sia i fan sia l’influencer ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) La sorella di, la 23enne influencerha dichiarato sui social di essere bisex, influencer di 23 anni nonché sorella minore di, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore su Twitter ha fattoout, spiazzando tutti, fratello compreso. “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, ha scritto la giovane, innescando immediatamente la reazione del fratello che, sempre sul social dei cinguettii, ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”. Pare infatti che Tommy non fosse al corrente del ‘duplice’ orientamento di. Insomma, l’effetto sorpresa ha coinvolto sia i fan sia l’influencer ...

Giorgia22795717 : RT @GiuliaSalemi93: @zorzi_gaia Bel messaggio che darà tanta forza e coraggio ad altre ragazze . Proud ?? - Karmaaisabitchx : @zorzi_gaia ma perché non ci avvisi mai dei tuoi impegni? Scelto l’outfit? - infoitcultura : Tommaso Zorzi, la sorella Gaia fa coming out: annuncio a sorpresa - infoitcultura : Gaia Zorzi e il coming out, la reazione di Tommaso è pazzesca - oppureatram : @heyyouitsbi @zorzi_gaia Uguali -