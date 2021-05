Crozza nei panni di un esilarante Spirlì: “Bisogna aprire ponti e banchetti. E se non mi fai il ponte, come faccio a fare il banchetto per festeggiare?” (Di sabato 15 maggio 2021) Maurizio Crozza torna a vestire i panni di un esilarante Antonino Spirlì, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il presidente della Regione Calabria si appella al governo: “Deve aprire i banchetti e deve aprire i ponti, ponti e banchetti… banchetti e ponti. I ponti sono la prima industria in Calabria! Io voglio il ponte perché se non mi fai il ponte come faccio a fare il banchetto per festeggiare la costruzione del ponte? “Live streaming ed episodi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Mauriziotorna a vestire idi unAntonino, nel corso della nuova puntata di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il presidente della Regione Calabria si appella al governo: “Devee deve. Isono la prima industria in Calabria! Io voglio ilperché se non mi fai ililperla costruzione del? “Live streaming ed episodi ...

