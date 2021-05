Cristina Garofalo | chi è la modella moglie di Pio D’Antini

(Di sabato 15 maggio 2021)è ladi Pio, noto comico del duo Pio e Amedeo. I comici, questa sera, saranno nuovamente ospiti ad Amici di Maria de Filippi. Sono pronti ad intrattenere il pubblico nella finale del reality. Il famoso duo è diventato molto famoso con i loro show e quest’anno si sono cimentati nel loro programma chiamato “Felicissima Sera”. Pio esono felicemente innamorati dal 2006 e sposati dal 2016. Si sono conosciuti in una discoteca a Foggia, città natale di entrambi, e da quel momento non si sono più lasciati e si sono supportati in ogni occasione. La storia d’amore trae PioI due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine e dopo di frequentazione hanno decido di fidanzarsi. Un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Garofalo

Metropolitan Magazine

Leggi anche ? - > Pio e Amedeo pronti per Sanremo - Sogno ad occhi aperti per il duo di Felicissima Sera Amedeo Grieco ha invece una relazione matrimoniale con una modella di nomeQuesta la denuncia che arriva dalla presidente dell'associazione Papigno - Pesche, Maria. Nonostante il paese sorga all'incrocio di due fiumi che attivano centrali idroelettriche; a ...Il paradosso è che sorge all’incrocio di due fiumi che attivano centrali idroelettriche , ma non riceve acqua fluviale neppure per la ...“Papigno sorge all’incrocio di due fiumi che attivano centrali idroelettriche; a due passi dalla Cascata, ma non riceve acqua fluviale neppure per la sicurezza pubblica È paradossale, ma nella parte d ...