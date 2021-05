Ciclismo: Giro d’Italia, Lafay vince 8/a tappa e Valter resta in rosa (Di sabato 15 maggio 2021) Guardia Sanframondi, 15 mag. -(Adnkronos) – Victor Lafay vince in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Il francese della Cofidis si impone con 35? di vantaggio sull’azzurro Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa). L’ungherese Attila Valter (Groupama-FDJ) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani nona frazione, con partenza da Castel di Sangro e arrivo in salita a Campo Felice dopo 158 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Guardia Sanframondi, 15 mag. -(Adnkronos) – Victorin solitaria l’ottavadel, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Il francese della Cofidis si impone con 35? di vantaggio sull’azzurro Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa). L’ungherese Attila(Groupama-FDJ) conserva la magliadi leader della classifica generale. Domani nona frazione, con partenza da Castel di Sangro e arrivo in salita a Campo Felice dopo 158 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

