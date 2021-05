Andrea Montovoli, chi è l’ex fidanzata Francesca Brambilla (Di sabato 15 maggio 2021) Era il 2018 quando si parlava di Francesca Brambilla “legata” ad Andrea Montovoli. Probabilmente, l’attore non parlerà mai della sua ex fidanzata ma, fare un riepilogo delle puntate precedenti, non farà mai male per gli appassionati del gossip a 360°. La Bonas di Avanti un altro, aveva annunciato la sua frequentazione con Stefano Laudoni, giocatore di basket famoso anche per la sua lunga love story con Valentina Vignali. Dopo un tira e molla durato qualche mese (ma forse anche meno), la bella bionda è stata vista al fianco dell’attore dagli occhi di ghiaccio. Beccati in Puglia, più precisamente al rally di Fasano, i due sono stati avvistati abbracciati e carichi di passione. Attualmente però, per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, anche questa passione sarebbe naufragata in funzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Era il 2018 quando si parlava di“legata” ad. Probabilmente, l’attore non parlerà mai della sua exma, fare un riepilogo delle puntate precedenti, non farà mai male per gli appassionati del gossip a 360°. La Bonas di Avanti un altro, aveva annunciato la sua frequentazione con Stefano Laudoni, giocatore di basket famoso anche per la sua lunga love story con Valentina Vignali. Dopo un tira e molla durato qualche mese (ma forse anche meno), la bella bionda è stata vista al fianco dell’attore dagli occhi di ghiaccio. Beccati in Puglia, più precisamente al rally di Fasano, i due sono stati avvistati abbracciati e carichi di passione. Attualmente però, pernaufrago dell’Isola dei Famosi, anche questa passione sarebbe naufragata in funzione ...

