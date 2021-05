Verbali di Amara, pg di Milano ha chiesto a procuratore Greco ulteriori informazioni sul fascicolo sul “falso complotto Eni” (Di venerdì 14 maggio 2021) La Procura Generale di Milano ha chiesto al procuratore Francesco Greco ulteriori informazioni sul fascicolo, aperto da circa 4 anni, sul cosiddetto “falso complotto Eni” nel quale l’avvocato Piero Amara ha reso interrogatori sulla presunta loggia Ungheria, i cui Verbali sono stati consegnati nell’aprile 2020 dal pm Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, lamentando la presunta inerzia nelle indagini su quelle dichiarazioni. Una richiesta di informazioni che riguarderebbe tempistiche e passaggi della gestione dell’inchiesta. Una settimana fa Greco aveva depositato al Pg Francesca Nanni la sua relazione sul caso dei Verbali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) La Procura Generale dihaalFrancescosul, aperto da circa 4 anni, sul cosiddetto “Eni” nel quale l’avvocato Pieroha reso interrogatori sulla presunta loggia Ungheria, i cuisono stati consegnati nell’aprile 2020 dal pm Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, lamentando la presunta inerzia nelle indagini su quelle dichiarazioni. Una richiesta diche riguarderebbe tempistiche e passaggi della gestione dell’inchiesta. Una settimana faaveva depositato al Pg Francesca Nanni la sua relazione sul caso dei...

Advertising

fattoquotidiano : VERBALI AMARA Parla Di Matteo, ascoltate cosa dice [VIDEO] - ilriformista : Amara viene sentito tra novembre e dicembre. Come mai la procura di Milano aspetta maggio di quest’anno per le prim… - petergomezblog : Davigo: “Non è vero che ho fatto vedere a Morra i verbali di Amara. Ricorda male e dice cose fantasiose. Storari? H… - annalisapanello : RT @anna_mitica: Non virtute hostium, sed amicorum [grillinorum] stultitia decidi. #Davigo: “Non è vero che ho fatto vedere a #Morra i verb… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @anna_mitica: Non virtute hostium, sed amicorum [grillinorum] stultitia decidi. #Davigo: “Non è vero che ho fatto vedere a #Morra i verb… -